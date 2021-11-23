В Турции заявили о намерении скоро подписать соглашение с Россией по газу

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия намерены в скором времени подписать соглашение в газовой сфере. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, которого цитирует агентство Anadolu.

По словам министра, в ходе переговоров стороны достигли "принципиальной договоренности по природному газу" , которая "в ближайшем будущем превратится в письменное соглашение".

Донмез добавил, что российско-турецкие контракты в этой сфере, истекающие в конце года, также будут продлены.