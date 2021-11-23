ФАС заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом Росконгресс

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом Росконгресс. Основными направлениями совместной работы станут информационное сотрудничество, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки, а также организация совместных мероприятий, сообщает пресс-служба ФАС.

"В этом году принят новый Национальный план развития конкуренции, и заключение соглашения о сотрудничестве станет серьезным шагом в информационной поддержке его мероприятий и достижении ключевых показателей", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Максима Шаскольского.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что одним из ключевых положений заключенного соглашения станет проведение совместных мероприятий "с включением блоков деловой программы по вопросам антимонопольного регулирования, в том числе просветительского характера по работе с молодежью".