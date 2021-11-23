Цена фьючерса на нефть Brent падала на 1,3% в ожидании продаж нефти из запасов США

ТАСС, 23 ноября. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на Лондонской бирже ICE снижалась на 1,3%, до $78,69 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:09 мск.

Цена фьючерса на нефть Brent снижалась на заявлении президента США Джо Байдена о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.

К 16:00 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $79,57 за баррель (-0,16%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 0,6%, до $76,3 за баррель.

Курс доллар находился на уровне 75,16 рубля (+0,46%). Евро рос на 0,79%, до 84,51 рубля.