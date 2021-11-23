Власти Петербурга заявили, что пандемия больше не влияет на рынок городской труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 больше не влияет на уровень безработицы в Петербурге. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев.

"Мне кажется, что влияние пандемии на рынок труда в плане потери работы исчерпано. Это я могу утверждать исходя из численности зарегистрированных безработных: если на пике в начале осени 2020 года у нас состояло на учете больше 100 000 человек, то теперь это 25 000 человек", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Как отметил чиновник, эта цифра характерна для сезона. "В допандемийные времена летний тренд на снижение безработицы себя постепенно исчерпывал. Сейчас у нас численность безработных не снижается, мы находимся в этом коридоре - 25-26 тысяч человек", - подчеркнул он.