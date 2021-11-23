СМИ: первая в Китае станция для заправки судов СПГ открылась на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Первая в КНР станция для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ) введена в эксплуатацию в провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", новая инфраструктура расположена в порту Мацунь уезда Чэнмай на севере острова.

Заправочный пункт построило одно из подразделений Китайской национальной нефтегазовой морской корпорации (CNOOC). Эта станция может за год заправить СПГ суда в общей сложности на 25 тыс. тонн.

"Ввод в эксплуатацию судовой заправочной станции СПГ в порту Мацунь заложил прочную основу для развития отрасли в будущем", - цитирует издание Вэй Хуа, директора центра консалтинга и оценки исследовательского института энергетической экономики CNOOC. По его словам, внедрение судов, работающих на СПГ, может эффективно снизить выбросы оксидов серы и азота, что положительно повлияет на сохранение экосистем Хайнаня и Южно-Китайского моря.

Станция начала работу в тестовом режиме 15 марта текущего года. С тех пор она 12 раз успешно выполнила безопасную заправку судов. В дальнейшем этот заправочный пункт будет обслуживать работающие на СПГ суда CNOOC.

Китайская национальная нефтегазовая морская корпорация планирует построить на Хайнане сеть заправочных станций СПГ. Компания планирует содействовать переходу местных судов с дизеля на природный газ.

На Хайнане уделяют повышенное внимание защите окружающей среды и развитию экологичного транспорта. Местные власти содействуют инвестициям в инфраструктуру для автомобилей на альтернативных источниках энергии. По последним данным, их число на острове превысило 900 тыс.