Эксперт: дефицит плодовых питомников сдерживает восстановление садов в Дагестане

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Дефицит собственного посадочного материала сдерживает восстановление садоводства в Дагестане, создание питомников плодовых культур в настоящее время становится одной из важнейших задач для отрасли. Такое мнение высказал замдиректора "Союза садоводов Дагестана" Сайдулла Орусханов в ходе сессии на площадке выставки "ЮГАГРО" в Краснодаре во вторник.

"Сейчас общая площадь дагестанских садов - около 29 тыс. га, плодоносящих - чуть более 21 тыс. га. В республике ощущается дефицит посадочного материала, поэтому развитие собственных питомников плодовых культур - одна из первоочередных задач отрасли", - сказал Орусханов.

По его словам, больше всего садов в республике насчитывалось в 1970 году - тогда плодовыми культурами в Дагестане было занято 65 тыс. га, более половины из которых плодоносило, что позволяло обеспечивать потребителей свежей продукцией и развивать консервную промышленность. Однако в 1990-е годы площадь дагестанских садов значительно сократилась.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, в настоящее время в регионе выращиванием саженцев плодовых культур занимаются шесть питомников. В этом году планируется произвести более 200 тыс. саженцев. При этом общая потребность республики в посадочном материале составляет до 1,5 млн штук в год.

"ЮГАГРО" - самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка, она открылась в Краснодаре во вторник и будет проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 25 стран представят на "ЮГАГРО 2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В 2021 году свыше 150 компаний впервые принимают участие в выставке.