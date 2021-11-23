Турецкая лира побила очередной рекорд падения

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Турецкая лира во вторник в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 13,5 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн данные биржевых торгов.

При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лир.

Торги вторника лира начала с курса 11,38 за доллар, который в течение дня начал резко расти. На данный момент курс колеблется в районе 13 лир за доллар, но пока не падает ниже. Потеря стоимости за вторник составляет 15%. Лира падает по отношению и к остальным валютам. Паритет доллар - евро остается на уровне 1,12 практически без изменений.

На прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации обвала лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа". ЦБ в свою очередь традиционно убеждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не является решением.

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборах, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок в 2023 году.