Правительство ввело до конца года ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России установило количественное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ, которое будет действовать до конца 2021 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано во вторник на портале официальной правовой информации.

"Установить в 2021 году количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ, указанных в группе I списка C раздела 2.1 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭК) и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Минэкономразвития РФ поручено уведомить о данном решении ЕЭК, а также вынести на рассмотрение организации вопрос введения соответствующего временного ограничения на всей территории ЕЭК.

Документ вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.