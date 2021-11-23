УК в Подмосковье оштрафовали на 12 млн руб. за нарушения содержания газопроводов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Госжилинспекции Московской области составили более 630 протоколов в адрес управляющих компаний по фактам нарушений в содержании общедомовых газопроводов. Общая сумма начисленных штрафов составила почти 12 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Госжилинспекция Московской области в 2021 году проверила состояние внутридомового газового оборудования в 23 563 газифицированных домах Подмосковья. Инспекторы составили 633 протокола по фактам нарушений в содержании общедомовых газопроводов и выписали штрафы на сумму 11 млн 955 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что все протоколы выписаны в адрес управляющих компаний, в чьей зоне ответственности находится содержание общедомовых газопроводов. Самым частым нарушением оказались следы ржавчины и шелушения краски на трубах.

"До конца года проверку состояния газовых сетей пройдут все газифицированные дома Подмосковья. Это делается для оздоровления рынка специализированных организаций и повышения качества содержания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Здесь важно понимать, что бытовой газ - это совместная ответственность газовщиков, управляющих компаний и собственников квартир. Каждый на своем уровне должен выполнять все требования закона: заключать договоры на обслуживание, проводить регулярные осмотры и диагностику и давать специалистам доступ в свое жилище для выполнения регламентированных работ", - приводятся в сообщении слова главного государственного жилищного инспектора Московской области Ольги Фединой.

В пресс-службе рассказали, что также инспекторы проверили наличие договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, ответственность за которые возложена на хозяев жилых помещений. В их адрес был составлен 431 протокол о нарушениях и выписаны штрафы на 252 тыс. рублей.