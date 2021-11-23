"Камаз" впервые разместил зеленые облигации на 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Камаз" впервые размещает зеленые биржевые облигации, объем размещения составил 2 млрд рублей, а срок обращения - два года, сообщается в пресс-релизе производителя.

"ПАО "Камаз" впервые размещает зеленые биржевые облигации. Объем размещения составил 2 млрд рублей сроком обращения - два года. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона ниже первоначально объявленного диапазона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства от размещения зеленых облигаций "Камаз" планирует направить на финансирование производства экологически чистого вида транспорта - электробусов. В отчете о независимом заключении рейтингового агентства "Эксперт РА" уточняется, что автопроизводитель планирует направить полученные средства на финансирование производства не менее 60 электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП "Мосгортранс".

"Зеленое финансирование - это мировой тренд глобального подхода к ответственному инвестированию. Выпуская зеленые бонды, мы берем на себя обязательства направлять средства инвесторов только на экологически чистые проекты", - передает пресс-служба слова генерального директора "Камаза" Сергея Когогина.

Ключевыми организаторами выпуска зеленых облигаций выступили SberCIB и Совкомбанк, а также "Московский кредитный банк" и Новикомбанк. "Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).