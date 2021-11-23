Ситуация с пропуском грузовиков на границе с Украиной под Брянском нормализовалась

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска "Сеньковка" на территории Украины увеличил скорость оформления въезжающих из РФ грузовых автомобилей. Наблюдавшейся с 13 ноября очереди перед российским пунктом пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области на данный момент нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Брянской таможни.

"Очередь была непосредственно на выезд из России. <…> Ситуация сейчас нормализовалась. На данный момент все в штатном режиме, проблем нет", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, утром 23 ноября отмечалась небольшое скопление - около 15 грузовых машин, перед пунктом пропуска "Новые Юрковичи" на въезд в Россию с территории Украины, при этом за минувшие сутки были оформлены разрешительные документы для 156 большегрузов.

Очередь на выезд из РФ перед пунктом пропуска "Новые Юрковичи" возникла 13 ноября, в ожидании разрешения находилось более 120 грузовиков. Днем 15 ноября отмечалось скопление 150 автомобилей. Спустя три дня их количество сократилось вдвое, однако 20-21 ноября вновь отмечалось скопление от 60 до 95 единиц транспорта. По информации пресс-службы Брянской таможни, данная ситуация была связана с неравномерным приемом машин и периодической приостановкой украинской стороной приема грузовых транспортных средств, следующих на территорию Украины. Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Сеньковка" (Украина) принимал не более пяти-шести фур в час.