Депутат Горелкин считает, что список исполнителей закона о "приземлении" может дополняться

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Реестр иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону "о приземлении", может быть дополнен. Такое мнение во вторник высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Я уверен, что перед нами первая группа приземляющихся, список может дополняться, как, например, недавно был дополнен реестр социальных сетей", - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя опубликованный Роскомнадзором перечень иностранных IT-компаний, которые должны с 1 января 2022 открыть представительства в России.

По словам Горелкина, все зависит от позиции регулятора, который ориентируется на объективные данные рынка.

Парламентарий заметил, что "Википедия" не вошла в реестр, "хотя это совсем не значит, что когда-нибудь она там не появится". "Насколько я знаю, регулятор принял решение не включать "Википедию" в перечень на том основании, что коммерческой деятельности она на территории РФ не ведет. Но инсайдеры говорят, что свободная энциклопедия рассматривает варианты монетизации и приглядывается к рекламной модели, которую сейчас вводит "Телеграм": небольшой текстовый баннер в начале статьи с оплатой за показы", - отметил он.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны с 1 января 2022 открыть представительства в России по закону "о приземлении". Так, в реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля в России был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации", согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ.