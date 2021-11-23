Минстрой предложил разработать программу субсидирования застройщиков в рамках КРТ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил проработать возможность создания льготной программы по субсидированию части застройщиков, которые будут работать по проектам комплектного развития территорий. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во вторник на круглом столе Совета Федерации "О деятельности акционерного общества "ДОМ.РФ" по повышению качества и доступности жилья".

"Я думаю, что нам, может быть, вместе с вами (Советом Федерации - прим. ТАСС) нужно будет посмотреть на дополнительную программу по субсидированию каких-то застройщиков, которые будут участвовать в КРТ", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, такая программа стимулировала бы застройщиков начинать проекты комплектного развития территорий, а банки получили бы понимание, как их риски будут нивелированы за счет некоторой субсидии, возможно, по аналогии с программой субсидирования низкомаржинальных проектов. Стасишин отметил, что подобная субсидия помогла бы застройщикам с учетом увеличения ключевой ставки и удорожания в моменте проектного финансирования, особенно в тех регионах, где скорость продаж напрямую покрывается покупательской способностью.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.