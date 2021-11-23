Около 9,5 тыс. москвичей приняли участие в слушаниях проекта бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 9,5 тыс. жителей столицы приняли участие в общественных обсуждениях проекта бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Около 10 тыс. предложений москвичей были направлены в столичное правительство и Мосгордуму, сообщила во вторник в ходе заседания комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике председатель комиссии Общественной палаты Москвы по экономике, бюджету и перспективному развитию города Надежда Косарева.

"В обсуждении с 8 по 11 ноября приняли участие почти 9,5 [тыс.] человек, что на 18% больше, чем в прошлом году, и в 8,5 раза больше, чем в 2019 году, когда проходило общее обсуждение [проекта бюджета Москвы в очном формате]. Действительно, было получено почти 10 тыс. предложений, заявлений, замечаний", - сказала Косарева, отметив, что 15 ноября все замечания москвичей были переданы в Мосгордуму и правительство столицы.

Она добавила, что 84% участников обсуждения проекта бюджеты столицы на трехлетний период высказались в поддержку документа. В 2020 году проект бюджета поддержали 85% участников общественных слушаний. При этом 73% участников в этом году высказали пожелания, 16% отнеслись к документу с критикой.

"63% комментариев относились к пяти направлениям: 21% предложений - по благоустройству, просьбы о проведении работ на конкретных объектах - детских площадках, во дворах, парках, скверах; 12% [предложений] - по здравоохранению, это предложения как по увеличению финансирования отрасли в целом, так и о строительстве в конкретных районах поликлиник или больниц; 11% - транспорт, развитие транспортной инфраструктуры, маршрутной сети, модернизация подвижного состава, велоинфраструктура, улично-дорожная сеть; <…> 10% - соцподдержка граждан, это как предложения по увеличению финансирования в целом, но с упором на поддержку семей с детьми и детей старшего возраста; 9% - образование, о продолжении строительства новых школ, детских садов, развитии системы бесплатного дополнительного образования, повышения заработной платы учителям, развитии среднего профессионального образования", - сказала Косарева.

Она добавила, что группа москвичей высказалась против строительства участка Троицкой линии московского метрополитена от станции "Крымская" до "Улицы Новаторов". "В целом предложения москвичей затрагивали те позиции бюджета, которые уже в нем есть. Новых каких-то позиций, направлений расходов мы не обнаружили. <…> Очень многие предложения москвичей нашли отражение в одобренных редактором поправкам [к проекту бюджету], в первую очередь, по социальным направлениям", - заключила член Общественной палаты столицы.

О проекте бюджета

3 ноября депутаты Московской городской думы на пленарном заседании, проходящем в онлайн-формате, одобрили проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении. Согласно проекту, доходы Москвы в 2022 году превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн рублей и более 3,862 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей. Второе чтение главного финансового документа столицы запланировано на 24 ноября.