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Володин: межбюджетная политика должна стимулировать экономический рост регионов

Председатель Госдумы подчеркнул, что "задача - сделать все для того, чтобы качество жизни в регионах было одинаково высоким"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Межбюджетная политика в России должна быть выстроена таким образом, чтобы поддержать потенциал развития и стимулы роста регионов. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Одна из важнейших тем, о которой мы говорим не первый год, - выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Межбюджетная политика должна быть выстроена так, чтобы поддержать потенциал развития и стимулы роста регионов. Тогда у них будут достаточные ресурсы для выполнения собственных полномочий и решения социальных вопросов - строительство школ, детских садов, больниц, дорог, обновление общественного транспорта. Наша задача - сделать все для того, чтобы качество жизни в регионах было одинаково высоким", - сказал председатель Госдумы.

В следующем году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей, что на 40,3 млрд рублей (или на 5,6%) больше показателя 2021 года. При распределении субсидии на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1,0). Количество самообеспеченных субъектов в 2022 году составляет 17 (при коэффициенте 1,0) и 24 (при коэффициенте 0,9).

Володин также отметил, что в этом году значительно улучшилась ситуация с распределением трансфертов для регионов. "Если еще четыре - пять лет назад ко второму чтению бюджета распределялось менее 65% межбюджетных трансфертов, то сейчас распределено более 98% всех трансфертов на очередной год", - сообщил он.

"Это создает для регионов большую предсказуемость и помогает им в формировании собственных бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и позволит решить главную задачу - чтобы средства, заложенные в бюджете, начинали работать в регионах с 1 января", - пояснил Володин.

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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