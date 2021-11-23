ЕМС продолжит выплачивать акционерам до 100% чистой прибыли

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сеть частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) продолжит выплачивать акционерам до 100% консолидированной чистой прибыли, сообщил генеральный директор компании Андрей Яновский в ходе встречи с инвесторами Международного форума Московской биржи.

"Что касается нашей дивидендной политики, мы готовы выплачивать до 100% консолидированной чистой прибыли нашим акционерам, и мы планируем продолжить делать это в последующие годы", - сказал Яновский.

Как сообщалось ранее, дивидендная политика компании предполагает выплату до 100% чистой прибыли по МСФО. Общий размер дивидендных выплат акционерам за 2018-2020 годы составил €140 млн. В конце августа 2021 года совет директоров United Medical Group CY PLC (ЕМС), развивающей сеть клиник "Европейский медицинский центр", рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере €76 млн.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входит семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр (общей площадью около 87 тыс. кв. м), а также три гериатрических центра (общей площадью около 14 тыс. кв. м). Компания работает в Москве и Московской области.