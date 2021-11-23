Компании Meta Platforms грозит еще 24 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента - суд Москвы.
Meta Platforms грозит еще 24 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного контента
Госдума упростила процесс регистрации недвижимости для застройщиков
Кроме того, принятый законопроект позволяет застройщику обратиться в орган или организацию, выдавшую ему разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в это разрешение в случае приостановки кадастровой регистрации
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