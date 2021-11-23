Производитель диоксида титана в ТОР Северска планирует занять до 30% российского рынка

ТОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. "Сибирский титан" планирует при помощи экологичной безотходной технологии начать производство диоксида титана - основного компонента белой краски - в 2024 году на территории опережающего развития (ТОР) в атомграде Северске. После выхода завода на полную мощность компания рассчитывает занять до 30% российского рынка, сообщил на заседании круглого стола во вторник гендиректор "Сибирского титана" Андрей Тютюков.

Управляющая компания ТОР томского атомграда Северск зарегистрировала в 2019 году в качестве резидента компанию "Сибирский титан". Изначально планировалось, что с 2022 года она займется промышленным выпуском диоксида титана - основного компонента белой краски, который в РФ производится только в Крыму. Стоимость проекта оценивалась в 1 млрд рублей. Основными потребителями продукции выступят компании, производящие лакокрасочную продукцию.

"Общий объем рынка по производству диоксида титана - более 6 млн тонн, российский рынок составляет 110 тыс. тонн. Мы на первом этапе планируем освоить выпуск 10 тыс. тонн, что примерно 10% от российского рынка. Если все будет работать так, как мы планируем, дальше будет масштабирование до 30 тыс. тонн - то есть примерно до 30% российского рынка", - сказал Тютюков.

Он уточнил, что проектирование и строительство завода начнется в 2022 году, запуск первой очереди - на 10 тыс. тонн - запланирован на 2024 год. После отработки технологии "Сибирский титан" будет выходить на производство до 30 тыс. тонн в год. Прежде всего, задержка с открытием завода связана с апробацией новой экологичной технологии, которая предусматривает безотходное производство химиката без вредных выбросов в атмосферу. Ее разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) специально для резидента северской ТОР, сейчас технология успешно прошла все испытания.

Как уточнил на круглом столе в Томске генеральный директор "Атом-ТОР" Николай Пегин, инвестиции в данный проект также вырастут - с 1 млрд до 4 млрд рублей.

На основе диоксида титана делается белая и другие светлые краски. Он делает белой бумагу и пластмассу, из этого вещества также делают протезы, имплантаты, оно используется в качестве пищевой добавки как краситель-отбеливатель (при производстве сухого молока, муки, жевательных резинок и так далее). Производит диоксид титана в РФ только "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции"), по итогам 2020 года он произвел порядка 60 тыс. тонн пигмента. По данным "Сибирского титана", заполняют российский рынок США и Китай.

О ТОР Северска

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Открытие ТОР "Северск" предполагает создание более 1,5 тыс. рабочих мест и привлечение более 12 млрд рублей инвестиций благодаря тому, что резиденты получают налоговые льготы. В частности, резиденты ТОР первые пять лет не платят налог на прибыль, имущество и землю. Компании, ставшие резидентами в первые три года после создания ТОР, 10 лет платят сокращенные с 30,2% до 7,6% страховые взносы.