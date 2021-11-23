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Госдума расширила во II чтении полномочия Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры

Согласно действующему регулированию, "Роскосмос" был не вправе выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения корпорации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий единообразный подход к механизму выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Документ был инициирован правительством РФ.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, "согласно действующему регулированию, государственная корпорация "Роскосмос" была не вправе выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения корпорации и подведомственных ей организаций".

Теперь данная проблема будет решена путем предоставления госкорпорации "Роскосмос" таких полномочий в отношении всех объектов космической инфраструктуры, указал Гаврилов. "Учитывая опыт и квалификацию сотрудников корпорации, можно с уверенностью отметить, что данные меры позволят ускорить строительство и ввод в эксплуатацию соответствующих объектов. Такой подход в полной мере соответствует интересам развития космической отрасли. Мы считаем, что к совершенствованию правового регулирования в данной сфере нужен более системный подход. В ближайшее время планируем провести ряд консультаций с руководством "Роскосмоса" по дальнейшему развитию корпоративного законодательства", - сообщил парламентарий.

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