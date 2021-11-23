Медведев заявил, что производители медоборудования РФ до сих пор уступают зарубежным

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские производители медицинского оборудования до сих пор проигрывают конкуренцию зарубежным компаниям, им нужна поддержка. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

"Отечественные производители, к сожалению, до сих пор проигрывают в рыночной конкуренции зарубежным корпорациям. В некоторых видах оборудования доля импортных поставок доходит до 90%, и это создает крайне опасную степень зависимости от такого рода поставщиков и ведет к увеличению расходов, а также повышает риски, связанные с санкционной политикой зарубежных государств в отношении нашей страны", - сказал Медведев.

"Нам нужно активнее поддерживать отечественные компании в сфере медицины и фармацевтики, повышать их конкурентоспособность, информировать российские организации о возможностях наших производителей", - добавил он.

Медведев напомнил, что в послании президента России Владимира Путина шла речь о создании инновационных проектов государственного значения в сфере фармацевтической промышленности, предполагается создание российских технологий для производства современных лекарств и препаратов, чтобы эффективнее бороться и с новыми, и с уже известными инфекциями.

"Мы должны вынести концепцию этого инновационного проекта, который подготавливает консультативная группа по научно-технологическому развитию, на рассмотрение президиума Совета при президенте по науке и образованию", - добавил Медведев.

Замглавы СБ РФ призвал участников заседания "заниматься системой, которая должна быть создана, по защите от новых инфекций". "Это не оперативная работа. Это такие концептуальные большие вопросы", - подчеркнул он.

Российские клинические лаборатории в самые сжатые сроки должны быть оснащены современным оборудованием и материалами, заявил он. "Есть задачи, с решением которых медлить нельзя, в первую очередь речь идет об оснащении в самые сжатые сроки клинических лабораторий высокотехнологичным оборудованием и необходимыми материалами", - сказал Медведев.

По его словам, "сейчас во многих лабораториях используются устаревшие методы исследований, которые в настоящий момент уже не являются достаточными". Зампред СБ отметил, что "оборудование, качество материалов также не отвечают современным требованиям". "Каждая такая неточность - это и упущенное время, и неверный диагноз, и ошибки при лечении людей", - указал Медведев.

На заседании он предложил обсудить вопросы, которые касаются создания национальной системы защиты от новых инфекций. "Эта система - не просто набор каких-то требований, это вполне реальные виды оборудования, современная инфраструктура, которая необходима для эффективной профилактики болезней, для того, чтобы лечить, выполнять диагностику, проводить лабораторные исследования", - отметил зампред СБ.

По его оценке, "за последнее время были сделаны достаточно серьезные шаги в этом направлении". "Министерство промышленности и торговли осуществляет поддержку отечественных производителей в рамках нескольких государственных программ, разрабатываются инновационные технологии для производства нового поколения вакцин, препаратов для лечения самых опасных инфекций и, конечно, коронавируса", - перечислил Медведев. Он добавил, что ряд материалов и медицинских изделий российского производства широко используется в отечественных лабораториях. По мнению Медведева, пандемия "подтолкнула промышленность к тому, чтобы начать этим заниматься при поддержке государства".