На развитие садоводства в Карачаево-Черкесии в 2022 году планируют направить 40 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2022 году намерены направить на региональную программу развития садоводства 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве финансов республики.

"В 2022 году продолжатся мероприятия по предоставлению грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на закладку садов интенсивного типа. На эти цели предусмотрено 40 млн рублей", - рассказали в министерстве.

В 2019 году в регионе была запущена целевая программа по развитию садоводства на территории республики на 2019-2021 годы, разработанная Минсельхозом КЧР. В рамках программы участникам сельскохозяйственного потребительского кооператива предоставляется грант на финансовое обеспечение затрат для закладки мини-садов интенсивного типа. За период реализации программы сельхозкооперативам направлено 98,4 млн рублей.

Целью программы является увеличение производства плодов, увеличение урожайности плодов до 36 тонн с 1 гектара, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение перерабатывающей промышленности необходимым сырьем. Всего с 2017 года в республике заложено 718,9 га садов, из них 616,3 га - это сады интенсивного типа и 102,6 га - орехоплодные насаждения.