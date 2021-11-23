Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в октябре на 67,3%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в октябре 2021 года увеличила перевозки пассажиров на 67,3%, до 4,5 млн к уровню октября 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Общий объем перевозок составил 4,5 млн пассажиров, что на 67,3% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 11,3% ниже показателя 2019 года. На внутренних линиях перевезено 3,3 млн пассажиров, что на 39,6% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 20,3% выше показателя 2019 года, на международных линиях перевезено 1,2 млн пассажиров, что в 3,6 раз выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 48% ниже показателя 2019 года", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что, таким образом, международный пассажиропоток группы восстановился на 52% от уровня октября 2019 года.

При этом головной перевозчик группы - "Аэрофлот" - в октябре увеличил пассажиропоток на 95,5%, до 2,1 млн пассажиров. "Победа" увеличила перевозки на 28,3%, до 1,34 млн пассажиров, а "Россия" - на 85,3%, до 1,027 млн.

За десять месяцев этого года "Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров на 41,8%, до 18 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, "Победа" - на 64,4%, до 12 млн, а "Россия" - на 67,4%, до 8,48 млн.