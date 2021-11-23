Комитет Думы поддержал поправку Путина об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник рекомендовал нижней палате парламента поддержать внесенную президентом России Владимиром Путиным поправку об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.

Законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году был принят в первом чтении 26 октября. В его изначальной редакции предлагалось, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Однако ко второму чтению глава государства предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступает ответственным по законопроекту. Ранее поправку президента поддержал профильный комитет по бюджету и налогам.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В частности, нижняя палата поддержала три поправки президента РФ, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В понедельник первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году будет рассмотрен нижней палатой во втором чтении в среду.