Власти Молдавии выделят "Молдовагазу" средства для погашения долга перед "Газпромом"

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" получит средства для погашения долга за текущее потребление перед "Газпромом". Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в ходе пресс-конференции во вторник.

"Госкомпании "Энергоком" Комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее был выделен 1,7 млрд леев ($97 млн - прим. ТАСС). Из этой суммы около 300 млн леев ($17 млн - прим. ТАСС) были потрачены на покупку газа в октябре ["Энергокомом"]. Оставшиеся 1,4 млрд леев ($80 млн - прим. ТАСС) будут направлены для осуществления текущих платежей компании "Молдовагаз", - объяснил Спыну.

Правительство Молдавии проинформирует "Газпром" о мерах, которые будут предприняты для погашения задолженности за газ, сообщил вице-премьер.

"Правительство Молдавии направит "Газпрому" письмо, в котором расскажет о своих действиях. Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", - пояснил Спыну.

Парламент Молдавии 25 ноября примет решение о выделении средств на погашение долга "Газпрому", заявил Спыну.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 млрд лей, из них 1,4 млрд ($75 млн) будут выделены "Молдовагазу" для погашения долга. На прошлой неделе министерство финансов представило проект решения о выделении этих средств в парламент, который в четверг одобрит его в финальном чтении", - сказал Спыну. По его словам, власти Молдавии проинформируют "Газпром" о мерах, которые предпринимаются для погашения текущей задолженности, так как правительству нужно для этого больше времени.