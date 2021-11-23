Госдеп сообщил о проведении второго раунда экономического диалога между США и Тайванем

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Представители США и тайваньской администрации провели второй раунд диалога, посвященного партнерству в области экономического процветания. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном во вторник.

Как отмечается в заявлении, консультации состоялись в понедельник в онлайн-формате. В них приняли участие сотрудники администрации США, включая заместителя госсекретаря по экономическим делам Хосе Фернандеса, представителей Американского института на Тайване (де-факто посольство США), Тайбэйского экономического и культурного представительства в Соединенных Штатах, а также тайваньской администрации.

"Обе стороны приветствовали диалог как возможность углубить сотрудничество и укрепить активное экономическое партнерство между двумя экономиками, - отметили в Госдепартаменте. - В ходе диалога были подробно обсуждены вопросы, касающиеся устойчивости цепочек поставок, противодействия экономическому принуждению, развития цифровой экономики, укрепления безопасности сетей мобильной связи пятого поколения (5G), а также развития сотрудничества в сферах науки и технологии. Обсуждался прогресс, достигнутый за последний год, были определены новые области для сотрудничества, обмена информацией и взаимопонимания".

Первый раунд указанного диалога между США и Тайванем состоялся в ноябре 2020 года в Вашингтоне.

США и Тайвань

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации Байдена, что военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.