Липецкие аграрии завершили сбор сахарной свеклы, урожай превысил прошлогодний почти на 12%

ЛИПЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области завершили сбор урожая сахарной свеклы. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Завершилась уборка сахарной свеклы и несмотря на то, что этот год был сложным для липецких сельхозпроизводителей, собрано 4 млн тонн, на полмиллиона больше, чем в 2020 году",- сказал Артамонов. Он отметил, что урожайность сахарной свеклы также превысила прошлогоднюю и составила 365 ц/га. Всего же под эту культуру, которой в регионе уделяют особое внимание, было отдано почти 110 тыс. гектаров, что на 13% больше прошлогоднего объема.

"Для Липецкой области сахарная свекла - стратегическая культура, наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки", - продолжил Артамонов. Он заверил, что на будущий год сельхозпроизводители планируют еще расширить площадь под сахарную свеклу.

Что же касается переработки этой культуры, то по данным на вторник, 23 ноября, шестью сахарными заводами региона было произведено 496,5 тыс. тонн сахара при сахаристости свеклы - 19,04%. Таким образом, подчеркнул Артамонов, Липецкая область "по-прежнему входит в тройку лучших в стране по производству сахара и сахаристости свеклы".