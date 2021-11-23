Более 1,9 млрд рублей планируют направить на ремонт региональных дорог в КЧР в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют выделить на ремонт и содержание дорог республиканского значения более 1,9 млрд рублей в 2022 году, рассказали ТАСС в Министерстве финансов КЧР во вторник.

"Объем Дорожного фонда в 2022 году составит 1 959 млн рублей, что составляет 113% по отношению к первоначальному бюджету 2021 года", - сообщили в министерстве.

Доходы бюджета региона на 2022 год планируются в размере 29,1 млрд рублей, на 2023 год - 26,8 млрд рублей, на 2024 год - 28 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета в 2022 году планируются на уровне 29,6 млрд рублей, в 2023 году - 26,8 млрд рублей и в 2024 году - 28,2 млрд рублей. Проект республиканского бюджета сформирован на 2022 год с дефицитом в сумме 479,9 млн рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2022 год составит 7,6 млрд рублей. Объем поступлений из федерального бюджета на 2022 год составит 21,5 млрд рублей, в 2023 году - 18,9 млрд рублей и в 2024 году - 19,6 млрд рублей.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко рассказал, что в КЧР до конца 2023 года планируется провести ремонт около 200 километров дорог. В текущем году будет отремонтировано 35 участков дорог и три моста местного значения. В 2020 году произведен ремонт 124 км автомобильных дорог. Объем средств, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог из регионального дорожного фонда в 2020 году, составил 2,7 млрд рублей, в текущем году планируется выделить 1,3 млрд рублей.