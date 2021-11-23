Комитет Совфеда поддержал законопроект о штрафах за выброс мусора из машины

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об увеличении штрафов за выброс мусора из машины в неположенных местах. Об этом журналистам сообщил глава комитета Андрей Клишас.

"Комитет поддержал концепцию законопроекта <...>. Соответствующий отзыв был направлен в профильный комитет Государственной думы", - сказал сенатор. Он пояснил ТАСС, что законопроект обсуждался в комитете СФ перед процедурой первого чтения в Госдуме.

По словам парламентария, законопроектом предлагается "увеличить размер административного штрафа до 3 тысяч рублей для граждан за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления". За повторное нарушение максимальный размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а если такое нарушение повлекло причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, то - 7 тысяч рублей".

Кроме того, Кодекс РФ об административных правонарушениях также предлагается дополнить новыми составами. "Предлагается установить административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, а именно сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов их накопления, размещения и специально отведенных для этого мест. Отдельным составом закрепляется ответственность за те же действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин", - сказал Клишас.

Глава комитета подчеркнул, что законопроект "позволит повысить эффективность пресечения ряда правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования".