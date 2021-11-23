Более 600 евроконтейнеров установят во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор ООО "ЭРА" установит во Владикавказе 625 дополнительных евроконтейнеров, сообщила пресс-служба компании.

"С начала 2021 года региональный оператор ООО "ЭРА" установил на территории республики более 1600 контейнеров. В настоящее время компания закупила еще 625 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м, которые уже начали устанавливать во Владикавказе", - говорится в сообщении.

Сотрудники регоператора обращались к соответствующим структурам с просьбой провести работу по обновлению мест накопления - благоустроить площадки, заменить поврежденные контейнеры. Но, несмотря на то, что эти полномочия возлагаются на местные власти и управляющие компании, самостоятельно была проведена инвентаризация всех площадок сбора ТКО во Владикавказе.

С января 2021 года региональный оператор закупил контейнеры на 2-х летний период - до 2023 года.