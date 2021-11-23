Россельхознадзор возобновляет поставки говядины и свинины с 12 предприятий Бразилии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 25 ноября 2021 года возобновляет поставки говядины и свинины с 12 предприятий Бразилии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 25 ноября 2021 года возобновляет поставки говядины и свинины с 12 бразильских предприятий, три из которых производят говядину, девять - свинину", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с министром сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Терезой Кристиной Корреа де Костой Диас, на основании проводимой компетентным ведомством Бразилии работы по выполнению требований Российской Федерации и данных им гарантий.

Россельхознадзор продолжает прорабатывать вопрос расширения списка бразильских предприятий, аттестованных на поставки говядины в Россию, добавили в ведомстве. Временные ограничения на ввоз говядины, свинины, говяжьих и свиных субпродуктов из Бразилии были введены Россельхознадзором в конце 2017 года.