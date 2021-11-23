Ученые РФ вывели засухоустойчивый сорт овса с урожайностью на 15% выше стандарта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Новый сорт ярового овса вывели аграрии на Урале. Сорт отличается засухоустойчивостью и высокой урожайностью - на 15% выше стандарта, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

"Яровой овес "Блиц" отличается засухоустойчивостью и высокой урожайностью (высокой продуктивностью зерна) - 51 ц/ га, что выше стандартных показателей на 15%. Кроме того, сорт имеет высокие показатели семенной продуктивности и устойчив к таким серьезным заболеваниям, как пыльная головня и корончатая ржавчина. Имеет небольшой процент содержания пленок в зерне. <…> После проведения конкурсных, экологических испытаний и экспертной оценки новый сорт внесут в Государственный реестр селекционных достижений и допустят к возделыванию", - сказали в институте.

Сорт ярового овса "Блиц" создан в Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства УрФАНИЦ УрО РАН совместно с Пермским федеральным исследовательским центром УрО РАН путем скрещивания московского сорта и швейцарского гибрида и передан на государственное испытание. По словам разработчиков, сорт можно выращивать в более чем 20 регионах страны от Калининграда до Новосибирска.

Уральский НИИСХ - одно из ведущих учреждений в стране по вопросу выведения и испытания новых сортов зерновых и зернобобовых культур. За годы работы института создано и включено в Государственный реестр селекционных достижений РФ более 70 новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур, которые выращиваются в разных регионах России на общей площади более 1,8 миллиона гектаров.