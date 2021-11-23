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Из метрополитена Петербурга могут убрать всю рекламу

Она не приносит должного дохода и не пользуется большим спросом у пассажиров, заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Реклама может исчезнуть из метрополитена в Петербурге, поскольку не приносит должного дохода и не пользуется большим спросом у пассажиров. Об этом во вторник журналистам сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

"Объем дохода от рекламы в метрополитене настолько небольшой, что и сегодня в плане финансово-хозяйственной деятельности это несущественная цифра. В том числе есть предложения, чтобы рекламу вообще из метрополитена убрать," - заявил он.

Поляков добавил, что ее востребованность у пассажиров также падает, однако окончательное решение будет принимать комитет по рекламе.

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