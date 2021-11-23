Биржи в США открылись снижением индексов после задействования нефтяного резерва

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали с отрицательной динамикой на фоне решения властей США задействовать стратегический нефтяной резерв страны.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 9,84 пункта (0,03%), до 35 609,41 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 6,12 пункта (0,13%), до 4 676,82 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 62,43 пункта (0,38%) и составил 16 318,55 пункта.

При этом эксперты связывают снижение котировок не с решением распечатать нефтяной резерв, а с выдвижением действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок на данном посту. Аналитики считают, что если его кандидатура будет одобрена, то он будет проводить более агрессивную политику в области долгосрочных гособлигаций. "Рынок готовится определенным образом. Они (инвесторы - прим. ТАСС) ожидают, что он будет более воинственен и повышение уровня доходности [гособлигаций] произойдет раньше", - приводит портал Business Insider слова одного из руководителей инвестиционной компании Man Group Питера ван Доеверта.