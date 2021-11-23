Украина в 2022 году планирует построить две автостанции на границе с Крымом

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Украина планирует построить автостанции на пограничных пунктах "Каланчак" и "Чонгар" на въезде в Республику Крым и закупить для них электромобили. Об этом во вторник заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук.

"Чонгар" уже на балансе нашего ведомства, и, конечно, он уже обслуживается. <…> У нас есть еще задача обустроить тут аптечный пункт, помещение банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года", - цитирует ее пресс-служба министерства. По ее словам, в настоящее время решается вопрос о размещении автостанций для налаживания автобусного сообщения. Для этих целей рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей.

В настоящее время у граждан Украины есть возможность доехать поездом или другим видом транспорта до железнодорожной станции "Новоалексеевка" (Херсонская область), после чего перевозчики везут их автомобильным транспортом до границы с Россией. Есть возможность проезда на микроавтобусе с автостанций в украинских городах непосредственно в Крым. Кроме того, пересечь границу можно пешком, пройдя соответствующий контроль в пунктах пропуска.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.