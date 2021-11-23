Господдержку в создании боен окажут на Алтае из-за запрета продажи мяса с частных подворий

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти субсидируют затраты и окажут поддержку при оформлении земли для строительства боенских предприятий в Алтайском крае в связи с запретом на продажу мяса животных, убитых на частных подворьях. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время "прямой линии" с жителями края во вторник.

С 11 ноября в крае начал действовать новый порядок реализации мяса животных, выращенных на частных подворьях. Теперь владельцы личных подсобных хозяйств смогут реализовывать мясо свиней и крупного рогатого скота только при условии, если убой произведен на специализированных боенских предприятиях. Процедура подворного убоя противоречит действующим правилам Таможенного союза. Мера вызвала широкий общественный резонанс и волну недовольства.

"Возмущение понятно, и ему нет предела, но техрегламент Таможенного союза на производство мяса утвержден еще в 2014 году и он не предусматривает подворового убоя скота. <…> Можно предъявить претензии по поводу того, как была подготовка проведена - нужно было создавать больше боенских пунктов, но это в любом случае частная инициатива. Сколько захотело предпринимателей к этому моменту заняться - столько у нас дополнительных боен и появилось. Сегодня спрос на эти услуги будет расти, и я убежден, что и количество боен будет продолжать расти. Со своей стороны органы власти займутся тем, чтобы тем предпринимателям, которые включатся в работу по формированию инфраструктуры забоя скота, помогали по линии грантовой поддержки, субсидирования затрат", - сказал глава региона.

По его словам, в регионе за короткий промежуток времени с момента начала действия запрета создано 12 боенских предприятий. Однако все еще остаются районы, в которых их нет. Власти региона готовы помогать предпринимателям, которые решат организовать боенские пункты, с получением разрешений на такую деятельность и предоставлением земельных участков для строительства предприятий.

"Конечно, такая услуга требует дополнительных денег. Где-то на 10% в конечном итоге от общей стоимости продукта, наверное, может подорожать мясо в связи с тем, что дополнительные затраты появились", - подчеркнул глава региона.

В Алтайском крае работает более 120 боен. В ближайшее время планируется открытие боен в Алейском, Завьяловском, Крутихинском, Панкрушихинском, Усть-Пристанском районах. Подворно забивалось 17% животных на мясо с целью реализации населению, а остальные животные забивались на специализированных боенских предприятиях.