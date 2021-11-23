Ставка по кредитам для самозанятых Пермского края снизилась до 1%

ПЕРМЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края первыми среди регионов России начнут выдавать госзаймы для самозанятых под 1%. Максимальная сумма кредита составит 1 млн рублей, сообщили во вторник в региональном министерстве экономического развития.

"Пермский край первым среди регионов России открыл для самозанятых государственные займы под 1%. Такое льготное финансирование можно получить в центре поддержки предпринимательства "Мой бизнес". Максимальная сумма микрозайма "Самозанятый" составляет 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе зарегистрировано более 70 тыс. самозанятых. Они смогут получить льготный кредит вне зависимости от стажа в качестве самозанятого. В течение полугода действует отсрочка платежа по основному долгу.

Данная мера является продолжением комплексной поддержки самозанятых в Пермском крае. В начале ноября в Прикамье открылся первый в стране онлайн-акселератор "Сам себе занятый", с помощью которого можно оформить налоговый статус, бесплатно повысить квалификацию или пройти обучение по одной из 17 профессий. Участниками проекта уже стали 100 самозанятых Пермского края.