"Россети" подготовили кейс для финала конкурса "Цифровый прорыв - 2021"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" подготовила кейс, касающийся тренажера для операторов беспилотных летательных аппаратов, для финала конкурса "Цифровой прорыв - 2021", говорится в сообщении компании.

"Для группы "Россети" "Цифровой прорыв" - это не просто состязание талантливых специалистов, но также настоящий акселератор проектов. По итогам прошлогоднего IT-хакатона был создан прототип платформы для дистанционного обучения сотрудников цифровых подстанций. Сегодня она уже пилотируется в учебных центрах. В этом году мы подготовили для финального этапа еще одно интересное задание - систему онлайн-тренажера для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Уверен, участники проявят нестандартный подход и удивят своими предложениями", - отметил управляющий операционной деятельностью компании "Россети цифра" Руслан Гулевич, слова которого приводятся в сообщении.

В общей сложности для более чем 1,3 тыс. финалистов государственные организации и компании - партнеры конкурса, в том числе Министерство энергетики РФ и "Россети", подготовили 12 заданий. Финал пройдет 2-4 декабря в Иннополисе.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.