Стоимость фьючерсов нефти марки WTI растет после открытия нефтяных резервов

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость январских фьючерсов нефти марки WTI растет во вторник утром на Нью-Йоркской товарной бирже на фоне решения президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

В начале торгов стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась на $0,15 (0,2%), до уровня в $76,9 за баррель. При этом в понедельник цена на нефть снижалась.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, такое развитие событий закономерно.

"Для цены на нефть имеет значение, сколько ее уже добыто. Высвобождение из нефтяных резервов на деле уменьшает этот объем", - приводит издание слова главного аналитика сырьевых рынков компании Nordic bank SEB Бьярне Шилдропа.

Во вторник Белый дом сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как указывается в сообщении, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавирусной инфекции.