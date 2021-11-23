Вице-премьер Молдавии: задержка в расчетах с "Газпромом" произошла по вине правительства

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Задержка в расчетах с "Газпромом" за потребленный газ произошла по вине правительства Молдавии. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, комментируя возможность ускоренного выделения финансовых средств в период режима ЧП, который завершился 20 ноября.

Молдавия рискует остаться без российского газа. Из-за чего на этот раз?

"Мы проанализировали такую возможность вместе с юристами и командой, но пришли к выводу, что правильнее будет провести это решение через два чтения в парламенте. Это будет более транспарентно и правильно, не будет лишних спекуляций", - объяснил журналистам позицию властей Спыну.

По его словам, "Газпрому" было об этом известно. В то же время вице-премьер Молдавии признал, что стопроцентные расчеты по текущим платежам было одним из важных условий российского газового холдинга при продлении контракта на следующие пять лет. Спыну сообщил, что правительство Молдавии направит в газовый холдинг письмо, в котором расскажет о своих действиях.

В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газораспределительная компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого. В результате "Газпром" готовится остановить поставки газа в страну через 48 часов.

Речь идет примерно о $74 млн, которые включают потребленный газ в октябре и предоплату за ноябрь. Как сообщил Спыну, эти средства были найдены и вскоре будут переведены на счет "Молдовагаз". Однако это решение должен одобрить в окончательном чтении депутаты парламента, которые соберутся на заседание в четверг, сказал Спыну.

Газовый кризис в Молдавии

Осенью 2021 года Молдавия оказалась на грани отключения от поставок российского газа из-за затянувшихся переговоров, на которых Кишинев добивался скидки на голубое топливо. Старый контракт истек в конце сентября, а новый удалось подписать только через месяц. В этот период республика испытывала дефицит газа из-за возросшего потребления. В стране был введен режим ЧП, власти начали закупки газа у европейских поставщиков по более высоким ценам.

В итоге стороны продлили контракт сроком на пять лет, а также согласовали урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. По этому соглашению, новая цена на топливо для республики в ноябре составила $450 за 1 тыс. куб. м. и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. При этом в 2020 году республика покупала газ в среднем за $148 за 1 тыс. куб. м.

Из-за несвоевременного пересмотра тарифов, которые регулирует в Молдавии специальное агентство, сформировался разрыв между платежами и потребленными объемами, объяснили в "Молдовагаз".