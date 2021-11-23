IPChain, Сколково и G-Core Labs выберут лучшие технологии для медиаиндустрии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Лаборатория IPChain совместно с фондом "Сколково" и компанией G-Core Labs запустили новый акселератор по поиску инновационных технологических решений для медиаиндустрии, включая защиту прав, доставку и монетизацию аудиовизуального контента. Об этом во вторник ТАСС сообщила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

"Принять участие в акселераторе смогут команды от двух человек с проектами на уровне MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также готовыми решениями и кейсами их внедрения или подтвержденными продажами. Среди приоритетных направлений - технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML) для сферы аудиовизуального контента, производства контента и его потоковой передачи (Content & Streaming), строительства инфраструктуры и кибербезопасности", - сказала Брусникина.

Как пояснили в пресс-службе IPChain, заявки принимают на сайте Global Creative Industries Accelerator с 22 ноября до 22 декабря 2021 года. Итоги жюри подведет в январе 2022 года. Пять лучших проектов получат гранты на сумму от $2 тыс. до $40 тыс. на использование сверхбыстрой CDN, облачных сервисов, универсальной медиаплатформы, сервисов по защите от DDoS-атак. Кроме того, победители смогут бесплатно пройти упрощенную процедуру получения резидентства "Сколково" и презентовать свои проекты на международном форуме по интеллектуальной собственности и креативным индустриям IPQuorum: Tech for Content 2022.

По словам Брусникиной, рынок остро нуждается в IT-решениях, позволяющих автоматизировать производственные процессы, эффективно управлять нематериальными активами и бороться с пиратами.

"Благодаря стримингу производство сериалов и других медиапродуктов стало полноценной индустрией с миллиардными оборотами. Бурное развитие отрасли ставит вопрос автоматизации всех этапов кинопроизводства - от продакшна до дистрибуции. Мы создали этот акселератор для того, чтобы найти новые технологические решения, которые станут драйвером развития отрасли, помогут осуществить полноценную цифровую трансформацию в мире аудиовизуального контента", - отметила представитель ассоциации IPChain.