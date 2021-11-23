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"Газпром" не планирует добывать "грязный" сланцевый газ

В сообщении холдинга говорится, что это связано с высокой обеспеченностью запасами газа на традиционных месторождениях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не планирует производство сланцевого газа, добыча которого оказывает негативное воздействие на экологию, а также в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" также не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения", - сказано в сообщении.

На фоне роста значимости экологической повестки сланцевый газ (95% добычи приходится на США), добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии, говорит "Газпром". В мире уже отмечены случаи отказа покупателей от планов по импорту СПГ из США, а также выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов.
При этом, согласно актуальным прогнозам, можно ожидать, что развитие сланцевой отрасли в масштабах США не будет наблюдаться ни в одной другой стране даже в долгосрочной перспективе, подчеркивает российский газовый холдинг.

Так, в Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается, а в Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже государственного целевого показателя, "что объясняется сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки", сказано в сообщении "Газпрома".

Теги
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