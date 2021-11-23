Экс-премьер Украины: страна впервые за годы независимости не подготовилась к зиме

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Николай Азаров, который занимал пост главы правительства Украины с 2010 по 2014 год, назвал непрофессиональной работу действующего руководства страны, из-за чего она впервые за годы независимости оказалась не готова к отопительному сезону.

"Впервые за всю историю независимости Украины не проводилась работа по подготовке страны к зиме. [Президент Владимир] Зеленский не признает, что он набрал непрофессиональную команду, а говорит, что все будет хорошо. Я сомневаюсь, что он способен поправить ситуацию, которую надо поправлять уже сейчас. Украина попала в очень сложную ситуацию", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "112 Украина".

По мнению Азарова, необходимо предпринимать срочные действия, в частности, создать мобилизационные запасы угля. "У нас же есть свои шахты, есть поставщики угля. Надо организовать работу так, чтобы увеличить добычу и поставки угля на ТЭЦ, - уточнил он. - За все это надо платить, но у правительства есть резервный фонд, который можно задействовать, и систему этих "нерасчетов" развязать. Но никто этим не занимается".

"Мы еще пока, слава Богу, не отсоединились от объединенной энергосистемы России и Беларуси, как это обещал [премьер-министр Денис] Шмыгаль. У нас по сечению пока еще существует возможность поставки электроэнергии - 3,5 МВт. <...> Это возможность получения электроэнергии в критические моменты, которые обязательно будут", - подчеркнул Азаров.

Бывший глава правительства Украины также считает недостаточными те объемы топлива, которые Киев закупил за границей. "400 тыс. тонн угля, которые сейчас идут на семи кораблях, - это нам по хорошей зиме на четверо суток работы. При минус 15 мы потребляем 100 тыс. тонн угля в сутки. Происходит пиар на этих кораблях, вместо того чтобы организовать плановые, ежесуточные поставки топлива на наши электростанции", - констатировал он.