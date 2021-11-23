Эксперты: без дальнейших мер эффект от задействования нефтяного резерва будет недолгим

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Задействование нефтяного резерва США может дать стране лишь краткосрочную выгоду, без дополнительных мер по стимулированию американского производства эффект от него будет недолгим. Такое мнение во вторник выразили в Американском институте нефти (API).

"Мы полагаем, что любое влияние от задействования стратегического нефтяного резерва, скорее всего, будет кратковременным, если только оно не будет сопровождено политическими мерами по стимулированию производства американских энергетических ресурсов", - приводит институт слова своего замглавы Франка Маккиаролы на своей странице в Twitter.

Во вторник Белый дом сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как указывается в сообщении, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавирусной инфекции.