Международный форум молодых предпринимателей пройдет в Сочи в декабре

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Международный форум молодых предпринимателей SOCHI-STARTUP-2021 пройдет с 9 по 11 декабря, для участия подано более 1 600 заявок. Об этом сообщили организаторы форума во вторник.

"С 9 по 11 декабря в Сочи пройдет международный форум молодых предпринимателей от 16 до 35 лет SOCHI-STARTUP-2021", -говорится в сообщении.

Уточняется, что форум проводит АНО "Море идей" при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, администрации Краснодарского края и города Сочи.

В рамках форума пройдет так называемый demo-day, в ходе которого будут представлены 40 технологических стартапов и перспективных бизнес-проектов, прошедших акселерационную программу с участием ведущих экспертов. Победители demo-day получат возможность привлечь инвестиции от глобальных партнеров и инвесторов.

Кроме того, в рамках деловой программы состоится пленарное заседание с участием губернатора Краснодарского края, руководителей АСИ, ФАДМ Росмолодежь, ФСИ и других институтов развития молодежного предпринимательства.

"На одной площадке соберутся более 1 000 участников - предпринимателей, основателей технологических стартапов, инвесторов, представителей институтов развития бизнеса, лидеров венчурного рынка", - отмечается в сообщении.