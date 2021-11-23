Алтайские власти пересмотрят субсидирование из-за резкого роста цен на уголь

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Районы Алтайского края продолжают испытывать дефицит угля в связи с резким ростом цен и перебоями в поставках. Власти не смогут справиться с возросшими ценами, но пересмотрят механизм субсидирования закупок угля для муниципалитетов, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время "прямой линии" с жителями региона во вторник.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок. Жители Змеиногорского района пожаловались губернатору на отсутствие угля.

"В этом году случились серьезные перебои с поставками угля на территории всего края. В целом в регионе за сезон люди жгут около 1 млн тонн угля и еще 200 тыс. кубометров дров. Уголь подорожал, стало интересно продавать его заграницу, возникли проблемы с подвижным составом у угледобывающих предприятий. <…> Начались перебои, наступил дефицит. Сейчас мы бегаем за поставщиками и уговариваем в принципе уголь поставить, с ценой будем разбираться, но оставить край без угля невозможно. Справиться с ценой не представляется возможным. С большой вероятностью это новая реальность стоимости угля, в этом уровне цен нам придется жить. Соответственно систему поддержки, субсидирования на эти ситуации придется менять подстраиваться под систему", - сказал глава региона.

По словам губернатора, в регионе нет собственного угля - за исключением небольшого объема, добываемого на Мунайском угольном разрезе. Основной объем угля в регион завозят из Кемеровской области, иногда - из Казахстана.

"Поставщики угля цену резко подняли. К сожалению, этот вопрос на государственном уровне не отрегулирован. Там, где сложная ситуация, например, в Локтевском районе сейчас тоже наметился дефицит и его не привозят, невозможно купить, есть резервный уголь муниципалитета и края. Будем работать хотя с тем, чтобы он был, но с ценами бороться невозможно", - подчеркнул Томенко.

О проблемах с углем на Алтае

На минувшей неделе в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за резкого его удорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

Запасы угля на площадках Алтайского края для объектов малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн, что составляет более 100% от нормативного запаса. В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн. Минстроем края готовится к проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.