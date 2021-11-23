{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алтайские власти пересмотрят субсидирование из-за резкого роста цен на уголь

Власти не смогут справиться с возросшими ценами, но пересмотрят механизм субсидирования закупок угля для муниципалитетов

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Районы Алтайского края продолжают испытывать дефицит угля в связи с резким ростом цен и перебоями в поставках. Власти не смогут справиться с возросшими ценами, но пересмотрят механизм субсидирования закупок угля для муниципалитетов, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время "прямой линии" с жителями региона во вторник.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок. Жители Змеиногорского района пожаловались губернатору на отсутствие угля.

"В этом году случились серьезные перебои с поставками угля на территории всего края. В целом в регионе за сезон люди жгут около 1 млн тонн угля и еще 200 тыс. кубометров дров. Уголь подорожал, стало интересно продавать его заграницу, возникли проблемы с подвижным составом у угледобывающих предприятий. <…> Начались перебои, наступил дефицит. Сейчас мы бегаем за поставщиками и уговариваем в принципе уголь поставить, с ценой будем разбираться, но оставить край без угля невозможно. Справиться с ценой не представляется возможным. С большой вероятностью это новая реальность стоимости угля, в этом уровне цен нам придется жить. Соответственно систему поддержки, субсидирования на эти ситуации придется менять подстраиваться под систему", - сказал глава региона.

По словам губернатора, в регионе нет собственного угля - за исключением небольшого объема, добываемого на Мунайском угольном разрезе. Основной объем угля в регион завозят из Кемеровской области, иногда - из Казахстана.

"Поставщики угля цену резко подняли. К сожалению, этот вопрос на государственном уровне не отрегулирован. Там, где сложная ситуация, например, в Локтевском районе сейчас тоже наметился дефицит и его не привозят, невозможно купить, есть резервный уголь муниципалитета и края. Будем работать хотя с тем, чтобы он был, но с ценами бороться невозможно", - подчеркнул Томенко.

О проблемах с углем на Алтае

На минувшей неделе в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за резкого его удорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

Запасы угля на площадках Алтайского края для объектов малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн, что составляет более 100% от нормативного запаса. В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн. Минстроем края готовится к проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.

Теги
РоссияАлтайский край
Эксперт: продажа нефти из резервов некоторых стран несильно отразится на ее стоимости
Больше всего открытие стратегических запасов может повлиять на спотовые цены на нефть, считает глава департамента нефтяных рынков консалтинговой фирмы Rystad Energy Бьорнар Тунхёуген
Читать полностью