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Пандемия COVID-19
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"Спутник Лайт" одобрили в Лаосе

Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирована российская однокомпонентная вакцина

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для применения в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован "Спутник Лайт". В марте 2021 года в Лаосе была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщил фонд.

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"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" и эффективен как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Данные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против Дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против Дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против Дельта-варианта вакцины "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.

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ЛаосРоссияПандемия COVID-19
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