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Около 73 тыс. домовладений газифицируют на Алтае к 2023 году

В настоящее время в регионе газифицированы лишь 125 населенных пунктов

БАРНАУЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Около 73 тыс. домовладений в Алтайском крае получат возможность газификации к 2023 году, сообщил на "прямой линии" с жителями края во вторник глава региона Виктор Томенко. По его словам, в настоящее время в регионе газифицированы лишь 125 населенных пунктов, половина домовладений в которых не подключены к газу.

"К сожалению, край по уровню газификации остается в числе отстающих. Уровень газификации природным газом составляет всего лишь 16%. Газифицировано всего 125 населенных пунктов, а их у нас почти 1 тыс. 600. В этих населенных пунктах 140 тыс. домовладений, и у 70 тыс. из них газ есть, а у другой половины газа нет, потому что коммуникации не подведены до участков и домовладений. <…> В 125 населенных пунктах нам надо подключить порядка 73 тыс. домовладений. <…> Мы предполагаем, что в ближайшие два года, какая-то часть работы уйдет на 2023 год, но мы закончим эту работу", - сказал Томенко.

Кроме того, глава региона отметил, что в ближайшие пять лет в крае планируются масштабные работы по газоснабжению западной части в рамках заключенного соглашения с "Газпромом".

"Газ пойдет от Ребрихи на Славгород и Рубцовск. Магистральных газопроводов будет построено 600 км и еще почти 400 км газоотводов. Около 1 тыс. км серьезной газотранспортной системы будет сделано до 2025 года. Каким-то категориям граждан мы компенсируем часть затрат (на подключение к газу - прим. ТАСС), посмотрим, можно ли эти категории расширить, - подчеркнул Томенко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.

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