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Нижегородская область и АФК "Система" будут сотрудничать в области IT и строительства

АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. В документе указано, что стороны будут сотрудничать, в том числе, в таких сферах как медицинские услуги, информационные технологии, жилое и инфраструктурное строительство, сообщила пресс-служба правительства региона.

"23 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает реализацию совместных инициатив и инвестиционных проектов", - сказано в сообщении.

Так, стороны будут сотрудничать в таких сферах как медицинские услуги, информационные технологии, телекоммуникации, туризм, жилое и инфраструктурное строительство. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что подписанию соглашения предшествовала долгая и детальная подготовка.

"Мы рады вниманию, которое компания уделяет Нижегородской области. Речь идет о проектах в области гостиничного бизнеса, медицины, развития инфраструктуры, редевелопмента, строительства, расширения сети заправок для электротранспорта. Это целый комплекс проектов, которые могут быть реализованы в Нижегородской области. Мы уже наметили конкретные шаги с представителями компании и заключили соглашение, которое определяет контуры этого сотрудничества", - приводит слова Никитина его пресс-служба.

Евтушенков отметил, что Нижегородская область - один из приоритетных для компании регионов. "Мы будем рады расширить сотрудничество, предложив региону современные решения в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и искусственного интеллекта. Обсуждаем с правительством Нижегородской области и другие новые проекты - строительство гостиниц, жилой недвижимости и объектов инфраструктуры, а также запуск высокотехнологичных современных медицинских клиник", - цитирует Евтушенкова пресс-служба.

АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики. Диверсифицированный портфель активов корпорации состоит преимущественно из российских компаний, представляющих различные отрасли и осуществляющих свою деятельность практически на всей территории страны и за рубежом. Сейчас в Нижегородской области работает входящая в группу АФК "Система" компания МТС, которая обеспечивает жителей связью и другими цифровыми сервисами. Другая дочерняя компания - Sitronics Group - развивает в Нижнем Новгороде инфраструктуру зарядки электрического автотранспорта.

Теги
РоссияЕвтушенков, Владимир ПетровичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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