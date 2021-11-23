Цена нефти марки Brent на бирже ICE растет более чем на 3%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на Лондонской бирже ICE растет на 3,25%, до $82,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:45 мск.

Курс доллара находился на уровне 74,17 руб. (-0,85%). Евро снижался на 0,39%, до 83,52 руб.

Ранее в ходе торгов во вторник в 15:09 мск цена фьючерса на нефть Brent снижалась на 1,3%, до $78,69 на заявлении президента США Джо Байдена о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.