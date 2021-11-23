Чечня начала оздоравливать платежную дисциплину предприятий ЖКХ

ГРОЗНЫЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Чеченская Республика стала первым субъектом СКФО, который начал оздоравливать платежную дисциплину предприятий ЖКХ. Об этом сообщил во вторник и.о. генерального директора "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

"Мы хорошо продвинулись, реализуя программу снижения потерь в электросетях, налажен контакт с подрядными организациями, задействованными в реализации проекта. Полученный эффект от программы положительно скажется на работе "Чеченэнерго" с точки зрения финансовой дисциплины, над которой мы все коллегиально трудимся. Хочу отметить, что Чеченская Республика - единственный субъект, который начал оздоравливать платежную дисциплину предприятий ЖКХ", - приводит пресс-служба компании слова Левченко.

Обсуждая повестку дня на заседании в Грозном, Левченко также отметил, что АО "Чеченэнерго" успешно подтвердило готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2021/22 гг. В планах компании полностью завершить работы по внедрению "умной" системы учета электроэнергии в Аргуне.

Как сообщалось ранее, в СКФО складывается сложная ситуация из-за многолетней негативной динамики старения оборудования. В пресс-службе компании в конце сентября отмечали, что "это ключевая причина технологических нарушений наряду с природными воздействиями". Высокий уровень потерь электроэнергии и низкая платежная дисциплина приводят к недофинансированию производственных программ, добавляли в компании. Неплатежи конечных потребителей перед группой "Россети" превышают 31 млрд рублей.